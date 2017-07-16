Марко об аварии гонщиков «Торо Россо»: это неприемлемо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался очень недоволен очередной потерей очков со стороны команды «Торо Россо». Даниил Квят и Карлос Сайнс столкнулись на первом круге, после чего испанец получил штраф, а россиянин на повреждённой машине не имел шансов попасть в топ-10.



«То, что случилось, неприемлемо. Франц Тост должен решить эту проблему. У „Торо Россо“ проблемы с тем, чтобы машины финишировали. Иногда дело в пилотах, ииногда в технике. Всё время что-то случается. Виноват ли сегодня Квят? Нужно смотреть на всё в комплексе, я не хочу никого обвинять», — заявил Марко в интервью Motorsport-Magazin.