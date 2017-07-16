«Порше» выиграл «6 часов Нюрбургринга», Русинов — шестой в LMP2

Экипаж «Порше» Бернхард/Бамбер/Хартли одержал победу в этапе чемпионата WEC «6 часво Нюрбургринга». Второе место досталось тройке Яни/Лоттерер/Тэнди, также на «Порше». Третье место у экипажа «Тойоты» Кобаяси/Конвей/Лопес.
В классе LMP2 первое место досталось экипажу Пин Тун/Джарвис/Лоран. Экипаж Романа Русинова стал шестым, тройка Виталия Петрова — седьмая.
WEC. «6 часов Нюрбургринга»
1. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)
2. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше») +1.606
3. Кобаяси/Конвей/Лопес («Тойота») +1:04.768
4. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота») +5 кругов
5 (LMP2 — 1). Пин Тун/Джарвис/Лоран («Джеки Чан Рейсинг») +13 кругов
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10 (LMP2 — 6). Русинов/Тирье/Хэнли («Джи-Драйв») + 16 кругов
11 (LMP2 — 7). Петров/Труммер/Гонсалес («Манор») +16 кругов.