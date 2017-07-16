«Порше» выступил в защиту командной тактики на «6 часах Нюрбургринга»

Руководство «Порше» выступило в защиту использования командной тактики в гонке «6 часов Нюрбургринга». На последнем пит-стопе команда продержала Андре Лоттерера дополнительные 20 секунд, чтобы выпустить вперёд экипаж Бернхард/Бамбер/Хартли. Победа позволила победителям «24 часов Ле-Мана» оторваться от «Тойоты» на 30 очков в чемпионате.

«Все три производителя делают так с 2014 года. Мы всегда будем делать то, что лучше для „Порше“. Конечно, пилоты были расстроены, но они поняли. Так бывает в гонках. Один раз это работает на тебя, другой — против», — цитирует главу «Порше» Андреаса Зайдля Motorsport.