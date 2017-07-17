Хорнер: показалось, что авария Квята и Сайнса — гоночный инцидент

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер счёл гоночным эпизодом столкновение Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего в Великобритании.

«Я не видел повтора этого эпизода, но мне не хотелось бы никого обвинять. Очевидно, что Карлос обогнал Квята, затем потерял время в повороте Copse, Даниил его догнал и атаковал, но зацепил траву, после чего всё и произошло. Первое впечатление — что это был гоночный инцидент, мне так показалось», — цитирует Хорнера F1News.

Хорнер прокомментировал также возможный уход Сайнса в другую команду.

«У Карлоса контракт с „Ред Булл“, срок которого истекает только через два года. Мы его высоко ценим, и если какая-то другая команда хочет его заполучить, то есть определённая цена вопроса. Если кто-то сделает нам серьёзное предложение, мы будем готовы его рассмотреть», — сказал босс «Ред Булл».