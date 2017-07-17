Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами

17 июля 2017, понедельник. 10:19. Авто

Босс «Пирелли» Марио Изола сказал, что компании понадобится несколько дней, чтобы определить точные причины проблем с покрышками на болидах пилотов «Феррари» Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля в концовке гонки Гран-при Великобритании.

«Мы приступили к работе над этим вопросом сразу же после гонки. Я считаю, что нам нужно отправить некоторые шины в Милан, чтобы провести лучший анализ, но, очевидно, это займёт несколько дней.

Что мы можем исключить, так это повреждение каркаса шины на болиде Кими, так как покрышка всё ещё была накачана. Мы проведём глубокий анализ всех покрышек, не только этой шины.

У Себастьяна была другая проблема — с потерей давления в шине, так что нам нужно понять причины. Мы подготовим отчёт. Сейчас мы работаем вместе с командой, потому как её данные, очевидно, являются важной частью исследований. Понять, что произошло, в общих интересах», — цитирует Изолу GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель Пирелли Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
17 июля 2017, понедельник
10:19 «Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами
09:21 Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
00:58 Хорнер: показалось, что авария Квята и Сайнса — гоночный инцидент
00:39 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Торонто
00:03 Эрлаше на «Ладе» и Мичелис выиграли гонки WTCC в Аргентине
16 июля 2017, воскресенье
23:22 «Порше» выступил в защиту командной тактики на «6 часах Нюрбургринга»
23:02 Тост: столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для «Торо Россо»
22:33 Хэмилтон: сбросил темп на три-четыре секунды в конце гонки
21:30 «Порше» выиграл «6 часов Нюрбургринга», Русинов — шестой в LMP2
21:15 Марко: не знаю, откуда пошли слухи про уход Сайнса
21:07 Бёрд выиграл вторую гонку Формулы-E в Нью-Йорке
20:56 Хюлькенберг: очень доволен шестым местом, обновления «Рено» сработали
20:55 Марко об аварии гонщиков «Торо Россо»: это неприемлемо
20:50 Палмер: всё указывало на то, что сегодня я был способен набрать очки
20:45 Магнуссен: когда ты не сражаешься за очки, гонка не так интересна
20:25 Стролл: повреждения машины разрушили нашу гонку
20:24 Алонсо: «Макларену» надо побыстрее определиться с моторами на 2018 год
20:06 Масса: «Уильямс» мог претендовать на большее количество очков
19:53 Феттель: Ферстаппен всё ещё действует на нервы
19:46 Перес: «Форс Индия» не сумела продемонстрировать свою реальную скорость
19:30 Как Хэмилтона на руках носили. Фотообзор Гран-при Великобритании Формулы-1
19:17 Окон: на старте казалось, что у меня привод на все четыре колеса
19:16 Квят: Сайнсу надо держаться от меня подальше на первом круге
19:07 Сайнс-младший: мне всё равно, будет ли Квят извиняться
19:01 Боттас: для «Мерседеса» это были идеальные выходные, несмотря на обстоятельства
18:55 Ветров: другой на месте Квята давно бы сломался
18:54 Косаченко: если Гасли сменит Сайнса, «Торо Россо» стоит оставить Квята
18:39 Квят: расстроен штрафом, не знаю, на что смотрят стюарды
18:35 «Пирелли»: проколы шин у Феттеля и Райкконена вызваны разными причинами
18:17 Бёрд выиграл квалификацию второй гонки Формулы-E в Нью-Йорке
18:07 Риккардо признан «Гонщиком дня» на Гран-при Великобритании
17:52 Симондс: не уверен в будущем Квята, он уже не новичок
17:37 Риккардо: это была сумасшедшая гонка, мне очень понравилось
17:30 Сайнс-младший: дискуссии с Квятом должны остаться между нами
17:30 Ферстаппен: доволен, что Феттель не прошёл меня на трассе
17:17 Райкконен: более-менее выжали максимум из этой гонки
17:16 Хэмилтон: я горжусь, что смог победить для британских болельщиков
17:13 Феттель: не стоит никого винить в проколе моего колеса
17:00 Хэмилтон сократил отставание от Феттеля в чемпионате до одного очка
16:41 На «Форс Индия» подали в суд за спонсорскую сделку с BWT
16:35 Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — 15-й
16:34 Квят получил два штрафных очка за столкновение с Сайнсом в Сильверстоуне
16:24 Брандл оказался в медцентре «Сильверстоуна» перед стартом ГП Великобритании
16:17 Гьотто: второе место — лучшее, чего я мог добиться
16:14 Маркелов: хорошие ощущения от выхода на второе место в личном зачёте!
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017