«Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами

Босс «Пирелли» Марио Изола сказал, что компании понадобится несколько дней, чтобы определить точные причины проблем с покрышками на болидах пилотов «Феррари» Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля в концовке гонки Гран-при Великобритании.



«Мы приступили к работе над этим вопросом сразу же после гонки. Я считаю, что нам нужно отправить некоторые шины в Милан, чтобы провести лучший анализ, но, очевидно, это займёт несколько дней.



Что мы можем исключить, так это повреждение каркаса шины на болиде Кими, так как покрышка всё ещё была накачана. Мы проведём глубокий анализ всех покрышек, не только этой шины.



У Себастьяна была другая проблема — с потерей давления в шине, так что нам нужно понять причины. Мы подготовим отчёт. Сейчас мы работаем вместе с командой, потому как её данные, очевидно, являются важной частью исследований. Понять, что произошло, в общих интересах», — цитирует Изолу GPUpdate.