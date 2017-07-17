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Феттель: оснований для паники нет, посмотрим, что будет в Венгрии

17 июля 2017, понедельник. 11:55. Авто

Лидирующий в чемпионате Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель не унывает после неудачной гонки в Сильверстоуне, где из-за проблем с шинами он финишировал лишь на седьмом месте, позволив Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» сократить отставание в личном зачёте до одного очка.

«Нет оснований для паники, но нам следует признать, что «Мерседес» очень быстр. Эта гонка не получилась для нас хорошей. Мы не добились желаемого результата или того, которого, вероятно, заслуживали. Но мы справимся с этим и продолжим двигаться вперёд. Когда вы на вершине, то всё выглядит гладко, но когда нет, люди начинают говорить об огромном разочаровании и катастрофе.

Я здесь не для того, чтобы проигрывать. Мне не нравится проигрывать, я ненавижу это. Так что мы хотим в следующий раз изменить положение дел.

Наш болид был отличным, он здорово работал в гонке. День сложился для нас не очень хорошо. Но посмотрим, что произойдёт в Венгрии, на другой трассе», — цитирует Феттеля F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
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