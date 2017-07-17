Херберт: Квяту следовало отступить в борьбе на первом круге с Сайнсом

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Джонни Херберт согласен со стюардами Гран-при Великобритании, возложившими на пилота «Торо Россо» Даниила Квята вину за столкновение с напарником Карлосом Сайнсом-младший на первом круге гонки на «Сильверстоуне». Херберт, который сам иногда выполняет обязанности приглашённого стюарда, признался, что тоже оштрафовал бы Квята.



«Порой надо спросить себя, а стоит ли оно того? Просто принять: нет, здесь пробовать слишком опасно. Отступить и попробовать потом. Особенно в той позиции, что у него сейчас, когда ему нужны очки, а гонка только началась. Просто отпусти, закончи первый круг, не пытайся перепилотировать всех.



Если бы я принимал решение по этому инциденту, я бы обвинил его. То, что он оказался на поребрике, – это следствие того, что он слишком быстро заехал в 10-й поворот. Это было рискованно: он вылетел, он оказался на траве, он потерял машину.



Он был внутри, но поскольку следующий поворот правый, он быстро оказался снаружи. Да, можно сказать, что Карлос мог бы и отпустить его, но они были бок о бок, и Карлос был уже внутри. Если бы я был на месте Карлоса, и Даниил был бы у меня в этот момент слева, я бы выставил локоть – точно так же. Зная это, ты должен быть очень и очень осторожен. И я уверен, что если бы на месте Карлоса был Даниил, он бы сам сделал то же самое», — приводит слова Херберта российская редакция Motorsport.