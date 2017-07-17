Хэмилтон: в Великобритании впервые использовали всю скорость «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что на Гран-при Великобритании его команда впервые выжала максимум из своего болида.

«На этом этапе нам удалось использовать всю скорость машины. Лучше, чем в любой другой гонке этого года. Это даёт нам отличный фундамент для старта во второй половине чемпионата», — цитирует Хэмилтона Autosport.

Глава команды Тото Вольф высказался более осторожно.

«Хотел бы я это почувствовать. Но когда такое скажешь — на следующем этапе получишь удар по лицу. Нашу машину не всегда просто настроить, но мы стали в этом гораздо лучше», — сказал Вольф.