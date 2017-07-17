Вольф: в продлении Боттаса почти нет сомнений

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ему не надо долго раздумывать, чтобы продлить контракт с Валттери Боттасом. В то же время Вольф хочет разработать стратегию не на один сезон вперёд.

«В нём почти нет сомнений. Я бы просто хотел сложить всю картинку в одно целое, и не только на 2018 год. Но в этом есть логика. Надо смотреть вперёд и думать, что в будет в 2019-м и 2020-м, каковы риски и возможности», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Прошлой зимой Боттас заключил с «Мерседесом» контракт на один сезон.