Стратегическая группа обсудит изменения аэродинамических правил Ф-1 в 2020 году

Стратегическая группа Формулы-1 на заседании 18 июля обсудит введение нового аэродинамического регламента с 2020 года и защиты для кокпита в сезоне-2018.

Новые правила аэродинамики были введены в 2017 году для повышения скорости болидов, однако руководители команд и серии готовы пересмотреть их вновь, чтобы повысить зрелищность.

Также будет рассмотрена система защиты кокпита «щит», которую на Гран-при Великобритании тестировал Себастьян Феттель. ФИА обдумывает возможность введения «щита» со следующего сезона. Если от этой идеи откажутся, то на болиды установят защиту «гало».