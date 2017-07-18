В «Мерседесе» отвергают возможность перехода Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф категорически опроверг слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».



«Я не знаю, кто говорил о «Феррари» и Льюисе. Но, конечно же, это не кто-то из команды и точно не он сам. Он лишь сказал, что является фанатом «Феррари», как и все мы. И это команда, за которую мечтает выступать любой гонщик. Вот и всё.



Сейчас он находится в очень хорошем положении. Он пилотирует самый быстрый болид, и это болид «Мерседеса». Он отлично пилотирует, но, чтобы добиться успеха, нужен подходящий автомобиль.

У нас есть контракт, срок действия которого рассчитан ещё на полтора года, и у нас лучшая динамика (развития) в команде, поэтому все разговоры по поводу возможного ухода не имеют никакого значения», — цитирует Вольфа F1i.