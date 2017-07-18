Мазепин и Ауэр испытают болид «Форс Индия» на тестах в Венгрии

Команда «Форс Индия» объявила, что на предстоящих тестах Формулы-1 в Венгрии возможность испытать болид будет предоставлена российскому гонщику Никите Мазепину и австрийцу Лукасу Ауэру. Каждый из гонщиков отработает по полдня во вторник (1 августа) и среду (2 августа), отмечается в официальном пресс-релизе команды.



Мазепин на данный момент выступает в Формуле-3, а Ауэр гоняется в немецком кузовном чемпионате DTM. Для австрийца это будут первые тесты болида Ф-1. Россиянин же имел возможность протестировать автомобиль «Королевских автогонок» в 2016 году в Сильверстоуне.