Депре и Сотников лидируют после 10-го этапа ралли «Шёлковый путь»

Состоялся девятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победу одержал пилот Two Wheels Drive Эдженио Амос. Удерживающий лидерство в личном зачёте гонщик «Пежо» Сириль Депре финишировал на четвёртом месте.



В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, на второй месте финишировал гонщик «Татры» Мартин Коломы, а замкнул первую тройку Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»). По ходу этапа Коломы шёл с двухминутным отрывом от Эдуарда Николаева, но на последних 50 километрах на его «Татре» лопнула шина, и до финиша экипаж добирался на трёх колёсах. Чех при этом сумел потерять всего три минуты.

Результаты 10-го этапа «Шёлкового пути»



Внедорожники:

1. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) – 3:24.24

2. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +0.46

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +2.18

4. Сириль Депре (Peugeot Sport) +2.20

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +3.32



Грузовики:

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) – 3:35.21

2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +1.29

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +2.29

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +3.14

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5.47



Положение в общем зачёте



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 29:58.01

2. Хань Вей (Geely SMG) +47.38

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +51.21

4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +53.46

5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:43:.3



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 31:27.50

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +15.12

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +29.48

4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +30.30

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:50.07.