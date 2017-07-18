Маллья: тесты VJM10 будут следующим шагом в программе развития Мазепина

Руководитель команды «Форс Индия» Виджай Маллья прокомментировал предоставление Никите Мазепину и Лукасу Ауэру возможность испытать болид команды на тестах в Венгрии.



«Мы рады, что на тестах в Будапеште будут работать талантливые молодые пилоты. Мы уже хорошо знаем Никиту, и предоставление ему возможности испытать VJM10 будет следующим шагом в программе его развития.



Я рад приветствовать Лукаса в команде и буду внимательно следить за его прогрессом. Это всегда особенный момент, когда пилот впервые получает возможность опробовать болид Ф-1, и я рад, что Лукас сможет совершить дебют за рулём нашего болида», — приводит слова Малльи пресс-служба команды.