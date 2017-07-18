Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»

Итальянские СМИ обеспокоены падением конкурентоспособности «Феррари», которое было особенно заметно на Гран-при Великобритании.



«Поражение «Феррари» (в Сильверстоуне) было худшим в этом сезоне. «Феррари» возвращается домой с беспокойством, что Гран-при Великобритании, возможно, стал поворотным моментом в пользу «Мерседеса». Последние три гонки были сложными, но теперь опасения ещё больше», — отмечает La Gazzetta dello Sport.



В Corriere dello Sport разделяют эти опасения. «Феррари» проходит не очень хорошую фазу. «Мерседес» преодолел свои проблемы, в то время как конкурентоспособность «Феррари» постепенно слабела. В Маранелло снова должны начинать с нуля.