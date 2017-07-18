Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»

18 июля 2017, вторник. 14:41. Авто

Итальянские СМИ обеспокоены падением конкурентоспособности «Феррари», которое было особенно заметно на Гран-при Великобритании.

«Поражение «Феррари» (в Сильверстоуне) было худшим в этом сезоне. «Феррари» возвращается домой с беспокойством, что Гран-при Великобритании, возможно, стал поворотным моментом в пользу «Мерседеса». Последние три гонки были сложными, но теперь опасения ещё больше», — отмечает La Gazzetta dello Sport.

В Corriere dello Sport разделяют эти опасения. «Феррари» проходит не очень хорошую фазу. «Мерседес» преодолел свои проблемы, в то время как конкурентоспособность «Феррари» постепенно слабела. В Маранелло снова должны начинать с нуля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Феррари Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
18 июля 2017, вторник
15:21 Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет
14:41 Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»
14:01 Маллья: тесты VJM10 будут следующим шагом в программе развития Мазепина
13:31 Депре и Сотников лидируют после 10-го этапа ралли «Шёлковый путь»
13:26 Мазепин: много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам Ф-1
13:16 Мазепин и Ауэр испытают болид «Форс Индия» на тестах в Венгрии
13:00 «Сочи Автодром» проведёт фестиваль «Зажигание» с участием Петрова и Сироткина
12:51 В 2018 году тесты Ф-1 по ходу сезона пройдут в Барселоне и Венгрии
12:06 Выиграть «6 часов Нюрбургринга» «Тойоте» помешали повреждения аэродинамики
11:14 В «Хонде» уверены в сокращении отставания от соперников
10:38 В «Мерседесе» отвергают возможность перехода Хэмилтона в «Феррари»
09:55 Хэмилтон: невозможно предсказать, где я окажусь через полгода
00:30 Спортивный директор «Уильямса» перейдёт в команду Росса Брауна
17 июля 2017, понедельник
23:38 Роуленд: приношу извинения Маркелову
22:57 Себастьен Лёб снялся с «Шёлкового пути» из-за травмы
21:22 Стратегическая группа обсудит изменения аэродинамических правил Ф-1 в 2020 году
20:40 Вольф: в продлении Боттаса почти нет сомнений
20:27 Николаев: в прошлом году пробили шину на том же спецучастке
20:05 Хэмилтон извинился перед Боттасом и Райкконеном за ожидание
19:32 Сотников: проблем с машиной нет, нужно лишь проверить несколько датчиков
19:28 Гасли: я готов к Формуле-1, но контракта с «Торо Россо» у меня нет
18:47 Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии
17:58 Хэмилтон: в Великобритании впервые использовали всю скорость «Мерседеса»
17:31 Абитебуль: сказал Палмеру утром воскресенья, что его не заменят в Венгрии
16:30 Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»
16:04 Феттель: решающее преимущество «Мерседеса» — квалификационный темп
15:06 Маллья: ещё один вариант нового названия для «Форс Индия» — «Форс Рейсинг»
14:25 Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок
13:28 Штайнер: «Хаас» уже переключил внимание на проект 2018 года
13:08 Херберт: Квяту следовало отступить в борьбе на первом круге с Сайнсом
12:29 Петров: теперь нам нужно работать в два раза больше, чем другим командам в WEC
11:55 Феттель: оснований для паники нет, посмотрим, что будет в Венгрии
11:26 Ферстаппен: слухи, связывающие меня с «Феррари», — это позитивно
11:11 Вольф: не вижу проблем в сохранении Боттаса на 2018 год
10:19 «Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами
09:21 Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
00:58 Хорнер: показалось, что авария Квята и Сайнса — гоночный инцидент
00:39 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Торонто
00:03 Эрлаше на «Ладе» и Мичелис выиграли гонки WTCC в Аргентине
16 июля 2017, воскресенье
23:22 «Порше» выступил в защиту командной тактики на «6 часах Нюрбургринга»
23:02 Тост: столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для «Торо Россо»
22:33 Хэмилтон: сбросил темп на три-четыре секунды в конце гонки
21:30 «Порше» выиграл «6 часов Нюрбургринга», Русинов — шестой в LMP2
21:15 Марко: не знаю, откуда пошли слухи про уход Сайнса
21:07 Бёрд выиграл вторую гонку Формулы-E в Нью-Йорке
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017