Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет

18 июля 2017, вторник. 15:21. Авто

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята с напарником Карлосом Сайнсом-младшим на первом круге Гран-при Великобритании, в результате которого испанский гонщик сошёл с дистанции. За этот инцидент россиянина наказали проездом по пит-лейн, а также двумя штрафными баллами (всего их у Квята теперь 9).

«Это гонки. Была борьба, Даниил и Карлос оставляли друг другу достаточно места, но потом один из них допустил ошибку, потерял контроль над машиной и врезался в напарника. Если забыть о том, что они выступают за одну команду, это обычный гоночный инцидент. Такое случается.

Конечно, ответственность за столкновение лежит на Данииле. Потому что это он выехал на поребрик и потерял машину, в результате чего врезался в Сайнса. Тот не смог продолжить гонку, и, наверное, за его сход Квят должен был понести наказание. Само собой, он не собирался никого выбивать, но так или иначе Карлос не закончил гонку – я думаю, выписать штраф в этом случае судьи имели право. Повторюсь, именно по той причине, что Сайнс сошёл.

Другое дело, что наказание было дано за то, что Даниил выехал за пределы трассы и вернулся на неё в небезопасной для остальных участников гонки манере – именно таким было объяснение. Честно говоря, по тем повторам, что есть возможность посмотреть, очень сложно определить, выехал ли Даниил всеми четырьмя колесами за белую линию. Лично мне очень сложно сказать однозначно, покинул он трассу или нет, но судьи приняли такое решение, и спорить с этим бесполезно.

Какие этот инцидент будет иметь последствия для карьеры Даниила? Мне кажется, определяющим он точно не будет. У инженеров и руководства есть огромное количество данных. Внутри коллектива намного лучше понимают, на что способны их пилоты. Если гонщик быстр, в команде об этом знают и никогда не откажутся от него, если со скоростью у него нет никаких проблем», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.

Источник: Motorsport.com Россия Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торо Россо Виталий Петров Даниил Квят Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
18 июля 2017, вторник
15:21 Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет
14:41 Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»
14:01 Маллья: тесты VJM10 будут следующим шагом в программе развития Мазепина
13:31 Депре и Сотников лидируют после 10-го этапа ралли «Шёлковый путь»
13:26 Мазепин: много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам Ф-1
13:16 Мазепин и Ауэр испытают болид «Форс Индия» на тестах в Венгрии
13:00 «Сочи Автодром» проведёт фестиваль «Зажигание» с участием Петрова и Сироткина
12:51 В 2018 году тесты Ф-1 по ходу сезона пройдут в Барселоне и Венгрии
12:06 Выиграть «6 часов Нюрбургринга» «Тойоте» помешали повреждения аэродинамики
11:14 В «Хонде» уверены в сокращении отставания от соперников
10:38 В «Мерседесе» отвергают возможность перехода Хэмилтона в «Феррари»
09:55 Хэмилтон: невозможно предсказать, где я окажусь через полгода
00:30 Спортивный директор «Уильямса» перейдёт в команду Росса Брауна
17 июля 2017, понедельник
23:38 Роуленд: приношу извинения Маркелову
22:57 Себастьен Лёб снялся с «Шёлкового пути» из-за травмы
21:22 Стратегическая группа обсудит изменения аэродинамических правил Ф-1 в 2020 году
20:40 Вольф: в продлении Боттаса почти нет сомнений
20:27 Николаев: в прошлом году пробили шину на том же спецучастке
20:05 Хэмилтон извинился перед Боттасом и Райкконеном за ожидание
19:32 Сотников: проблем с машиной нет, нужно лишь проверить несколько датчиков
19:28 Гасли: я готов к Формуле-1, но контракта с «Торо Россо» у меня нет
18:47 Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии
17:58 Хэмилтон: в Великобритании впервые использовали всю скорость «Мерседеса»
17:31 Абитебуль: сказал Палмеру утром воскресенья, что его не заменят в Венгрии
16:30 Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»
16:04 Феттель: решающее преимущество «Мерседеса» — квалификационный темп
15:06 Маллья: ещё один вариант нового названия для «Форс Индия» — «Форс Рейсинг»
14:25 Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок
13:28 Штайнер: «Хаас» уже переключил внимание на проект 2018 года
13:08 Херберт: Квяту следовало отступить в борьбе на первом круге с Сайнсом
12:29 Петров: теперь нам нужно работать в два раза больше, чем другим командам в WEC
11:55 Феттель: оснований для паники нет, посмотрим, что будет в Венгрии
11:26 Ферстаппен: слухи, связывающие меня с «Феррари», — это позитивно
11:11 Вольф: не вижу проблем в сохранении Боттаса на 2018 год
10:19 «Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами
09:21 Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
00:58 Хорнер: показалось, что авария Квята и Сайнса — гоночный инцидент
00:39 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Торонто
00:03 Эрлаше на «Ладе» и Мичелис выиграли гонки WTCC в Аргентине
16 июля 2017, воскресенье
23:22 «Порше» выступил в защиту командной тактики на «6 часах Нюрбургринга»
23:02 Тост: столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для «Торо Россо»
22:33 Хэмилтон: сбросил темп на три-четыре секунды в конце гонки
21:30 «Порше» выиграл «6 часов Нюрбургринга», Русинов — шестой в LMP2
21:15 Марко: не знаю, откуда пошли слухи про уход Сайнса
21:07 Бёрд выиграл вторую гонку Формулы-E в Нью-Йорке
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017