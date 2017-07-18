Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята с напарником Карлосом Сайнсом-младшим на первом круге Гран-при Великобритании, в результате которого испанский гонщик сошёл с дистанции. За этот инцидент россиянина наказали проездом по пит-лейн, а также двумя штрафными баллами (всего их у Квята теперь 9).



«Это гонки. Была борьба, Даниил и Карлос оставляли друг другу достаточно места, но потом один из них допустил ошибку, потерял контроль над машиной и врезался в напарника. Если забыть о том, что они выступают за одну команду, это обычный гоночный инцидент. Такое случается.

Конечно, ответственность за столкновение лежит на Данииле. Потому что это он выехал на поребрик и потерял машину, в результате чего врезался в Сайнса. Тот не смог продолжить гонку, и, наверное, за его сход Квят должен был понести наказание. Само собой, он не собирался никого выбивать, но так или иначе Карлос не закончил гонку – я думаю, выписать штраф в этом случае судьи имели право. Повторюсь, именно по той причине, что Сайнс сошёл.

Другое дело, что наказание было дано за то, что Даниил выехал за пределы трассы и вернулся на неё в небезопасной для остальных участников гонки манере – именно таким было объяснение. Честно говоря, по тем повторам, что есть возможность посмотреть, очень сложно определить, выехал ли Даниил всеми четырьмя колесами за белую линию. Лично мне очень сложно сказать однозначно, покинул он трассу или нет, но судьи приняли такое решение, и спорить с этим бесполезно.

Какие этот инцидент будет иметь последствия для карьеры Даниила? Мне кажется, определяющим он точно не будет. У инженеров и руководства есть огромное количество данных. Внутри коллектива намного лучше понимают, на что способны их пилоты. Если гонщик быстр, в команде об этом знают и никогда не откажутся от него, если со скоростью у него нет никаких проблем», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.