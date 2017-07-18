Абитебуль: у «Рено» нет никаких причин для подобных проблем с надёжностью

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что проблемы с надёжностью болидов команды из Энстоуна нельзя ничем оправдать. В последнем Гран-при в Сильверстоуне из-за технических проблем ещё до старта самой гонки сошёл Джолион Палмер, и хотя его напарник Нико Хюлькенберг финишировал шестым, в конце гонки он испытывал проблемы с падением мощности.



«Мы по-прежнему недовольны надёжностью, потому что проблемы (в гонке) затронули обе машины. И нам нужно со всем разобраться. Честно говоря, нет абсолютно никаких причин, чтобы страдать от проблем в такой мере, учитывая, в какой точке нашей программы развития мы сейчас находимся. Это должно быть в центре нашего внимания. Скорость улучшается так, как мы и хотим, так что наша цель — улучшение надёжности», — цитирует Абитебуля Motorsport.