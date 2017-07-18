Николаев: хотелось бы больше ям и бездорожья

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о ходе десятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором россиянин стал быстрейшим.

«В целом довольны сегодняшним этапом, очень интересный. Ожидали больше бездорожья, судя по описанию, да и вчера говорили, что трасса будет более «кочкастая». Учитывая, что мы испытываем новую подвеску кабины и подвеску основную, хотелось бы больше ям и бездорожья. Но всё ещё впереди, четыре полноценных дня. Думаю, что там будет всё», — приводит слова Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».