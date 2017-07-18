Хорнер — о ГП Великобритании: не уверен, что выжали максимум из машины

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер пытается выяснить, что стало причиной регресса болидов команды на Гран-при Великобритании.

«Мы чувствовали, что немного сдали. Не уверен, что выжали максимум из машины. Нам пришлось трудно в низкоскоростных поворотах, так что нам нужно понять, почему так случилось. С новыми машинами на „Сильверстоуне“ 70 процентов круга проходится на полном газу, и это достаточно болезненно по сравнению с нашими конкурентами.

Что касается обновлений в Венгрии, то это часть нашего развития, я бы не сказал, что это будет что-то невероятное", — приводит слова Хорнера Autosport.