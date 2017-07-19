Кубица может пропустить тесты в Венгрии

Польский пилот Роберт Кубица, слухи возвращении которого в Формулу-1 муссируются уже несколько недель, рискует пропустить тесты в Венгрии, где у него есть шанс выступить на болиде «Рено» образца нынешнего года.

Причина, по которой Кубица может лишиться очередного дня тестов, заключается в контракте «Рено», сообщает Motorsport. Согласно ему команда обязана предоставить возможность участия в тестах боевому пилоту команды Джолиону Палмеру. В случае отказа «Рено» придётся выплатить ему солидный штраф.

Кроме участия Палмера другим препятствием для Кубицы являются обязательства команды перед молодыми пилотами. Согласно регламенту ФИА два из четырех дней тестов по ходу сезона каждая команда обязана отработать с пилотом, который за свою карьеру провёл не более двух Гран-при в Формуле-1. Одним из таковых станет пилот Формулы-2 Николас Латифи (на тестах в Бахрейне участвовал Сергей Сироткин. — Прим. «Чемпионата»). Решение о том, будет ли участвовать поляк в тестах на «Хунгароринге», будет принято на этой неделе.