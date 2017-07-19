Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кубица может пропустить тесты в Венгрии

19 июля 2017, среда. 00:50. Авто

Польский пилот Роберт Кубица, слухи возвращении которого в Формулу-1 муссируются уже несколько недель, рискует пропустить тесты в Венгрии, где у него есть шанс выступить на болиде «Рено» образца нынешнего года.

Причина, по которой Кубица может лишиться очередного дня тестов, заключается в контракте «Рено», сообщает Motorsport. Согласно ему команда обязана предоставить возможность участия в тестах боевому пилоту команды Джолиону Палмеру. В случае отказа «Рено» придётся выплатить ему солидный штраф.

Кроме участия Палмера другим препятствием для Кубицы являются обязательства команды перед молодыми пилотами. Согласно регламенту ФИА два из четырех дней тестов по ходу сезона каждая команда обязана отработать с пилотом, который за свою карьеру провёл не более двух Гран-при в Формуле-1. Одним из таковых станет пилот Формулы-2 Николас Латифи (на тестах в Бахрейне участвовал Сергей Сироткин. — Прим. «Чемпионата»). Решение о том, будет ли участвовать поляк в тестах на «Хунгароринге», будет принято на этой неделе.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рено Спорт Ф-1 Роберт Кубица
Новости. Авто
19 июля 2017, среда
00:50 Кубица может пропустить тесты в Венгрии
18 июля 2017, вторник
23:17 Клэр Уильямс: Стролл — будущая звезда
22:16 Кэри: Гран-при Великобритании не обязательно должен проходить в Сильверстоуне
20:46 Хорнер — о ГП Великобритании: не уверен, что выжали максимум из машины
19:54 Сайнс: я пилот программы «Ред Булл» и утверждён на следующий год в «Торо Россо»
18:54 З. Браун сомневается в сотрудничестве с «Мерседесом» и «Феррари»
18:38 Ферстаппен не воспринимает всерьёз критику со стороны Феттеля
18:18 Мардеев: было много извилистых отрезков, был риск пробить колеса
18:17 Николаев: хотелось бы больше ям и бездорожья
17:30 Сайнс отказывается комментировать слухи о переходе в «Рено»
16:48 Абитебуль: у «Рено» нет никаких причин для подобных проблем с надёжностью
15:21 Петров: определяющим для карьеры Квята инцидент с Сайнсом точно не будет
14:41 Итальянские СМИ обеспокоены проблемами «Феррари»
14:01 Маллья: тесты VJM10 будут следующим шагом в программе развития Мазепина
13:31 Депре и Сотников лидируют после 10-го этапа ралли «Шёлковый путь»
13:26 Мазепин: много работал на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам Ф-1
13:16 Мазепин и Ауэр испытают болид «Форс Индия» на тестах в Венгрии
13:00 «Сочи Автодром» проведёт фестиваль «Зажигание» с участием Петрова и Сироткина
12:51 В 2018 году тесты Ф-1 по ходу сезона пройдут в Барселоне и Венгрии
12:06 Выиграть «6 часов Нюрбургринга» «Тойоте» помешали повреждения аэродинамики
11:14 В «Хонде» уверены в сокращении отставания от соперников
10:38 В «Мерседесе» отвергают возможность перехода Хэмилтона в «Феррари»
09:55 Хэмилтон: невозможно предсказать, где я окажусь через полгода
00:30 Спортивный директор «Уильямса» перейдёт в команду Росса Брауна
17 июля 2017, понедельник
23:38 Роуленд: приношу извинения Маркелову
22:57 Себастьен Лёб снялся с «Шёлкового пути» из-за травмы
21:22 Стратегическая группа обсудит изменения аэродинамических правил Ф-1 в 2020 году
20:40 Вольф: в продлении Боттаса почти нет сомнений
20:27 Николаев: в прошлом году пробили шину на том же спецучастке
20:05 Хэмилтон извинился перед Боттасом и Райкконеном за ожидание
19:32 Сотников: проблем с машиной нет, нужно лишь проверить несколько датчиков
19:28 Гасли: я готов к Формуле-1, но контракта с «Торо Россо» у меня нет
18:47 Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии
17:58 Хэмилтон: в Великобритании впервые использовали всю скорость «Мерседеса»
17:31 Абитебуль: сказал Палмеру утром воскресенья, что его не заменят в Венгрии
16:30 Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»
16:04 Феттель: решающее преимущество «Мерседеса» — квалификационный темп
15:06 Маллья: ещё один вариант нового названия для «Форс Индия» — «Форс Рейсинг»
14:25 Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок
13:28 Штайнер: «Хаас» уже переключил внимание на проект 2018 года
13:08 Херберт: Квяту следовало отступить в борьбе на первом круге с Сайнсом
12:29 Петров: теперь нам нужно работать в два раза больше, чем другим командам в WEC
11:55 Феттель: оснований для паники нет, посмотрим, что будет в Венгрии
11:26 Ферстаппен: слухи, связывающие меня с «Феррари», — это позитивно
11:11 Вольф: не вижу проблем в сохранении Боттаса на 2018 год
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017