«Мерседес» и «Феррари» сделали одинаковый выбор шин на Гран-при Венгрии

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Венгрии, который будет проходить с 28 по 30 июля на автодроме «Хунгароринг».



«Феррари» и «Мерседес» сделали абсолютно одинаковый выбор покрышек для своих пилотов на предстоящий этап. Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получат на Гран-при Венгрии по девять комплектов «суперсофта», по три комплекта «софта» и по одному «медиуму». Гонщики «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен сделали разный выбор. Выбор Риккардо совпадает с выбором пилотов лидеров чемпионата, в то время как Ферстаппен решил взять в Венгрию 10 «суперсофтов», два «софта» и один «медиум».

Таблица выбора шин пилотами Ф-1 на Гран-при Венгрии