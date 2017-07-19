«Косуорт» готовится вернуться в Формулу-1 в 2021 году

Производитель «Косуорт» нацелился на возвращение в Формулу-1 в качестве поставщика двигателей, когда в силу вступит новый моторный регламент. Ожидается, что в 2021 году Ф-1 перейдёт на более простые и дешёвые турбомоторы в сравнении с нынешними силовыми установками.



«Я думаю, что у нас есть достаточная поддержка со стороны команд, у нас были дискуссии с некоторыми из них, которые позволяют нам принять на себя обязательства вернуться… У нас есть определённые устные договорённости о сотрудничестве с некоторыми существующими и будущими командами, которые позволят нам стать стабильными партнёрами в вопросе поставок моторов.



Мы считаем, что хорошо соответствуем требованиям для возвращения в Ф-1, если правила изменятся. Основные изменения должны коснуться блока восстановления энергии от турбины, поскольку это самый дорогой и отнимающий много времени элемент. Если Ф-1 хочет заполучить нового поставщика двигателей, то на этом фронте должны быть некоторые изменения», — сказал генеральный директор «Косуорт» Хзэл Рейсигер, слова которого приводит Autosport.