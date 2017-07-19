Маркьонне призвал «Феррари» дать немедленный ответ на провал в Сильверстоуне

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне призвал команду «немедленно ответить» на неутешительный результат в Гран-при Великобритании прогрессом в последующих гонках.



«Я знаю, что вы остаётесь той же командой, какую мы видели в Монте-Карло и в начале сезона. Мы не можем оплакивать этот слабый результат, но вместо этого ожидаем немедленной реакции. Мы всегда знали, что наш соперник был очень сильным и доминировал на протяжении нескольких лет. Но я убеждён, что мы вернёмся туда, где были», — приводит слова Маркьонне PaddockTalk.