З. Браун: Ф-1 находится перед непростым выбором между «гало» и «щитом»

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что Формула-1 оказалась в непростой ситуации — она вынуждена выбирать между вариантами защиты для головы «гало» и «щит». В Сильверстоуне пилот «Феррари» Себастьян Феттель впервые испытал «щит», который представляет собой прозрачный экран, однако остался не слишком доволен видимостью из кокпита. ФИА планирует внедрить защиту кокпита в 2018 году.



«Я думаю, что всё это сложно. Хотят ли все большей безопасности? Да. Хотят ли люди чего-то, что не выглядит правильно? Нет. Я не удивлён, что «щит», который достаточно изогнут, не выглядит правильно. Я не знаю, что видел Феттель, но он жаловался на головокружение.



Вы не хотите искажений в обзоре, хочется, чтобы всё выглядело так, будто перед вами нет окна, так что я не знаю, чего они хотят. Мы должны найти что-то, что работает», — цитирует Брауна Autosport.