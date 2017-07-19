Хорнер: ключи к рынку пилотов в руках Феттеля

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что карьерное решение Себастьяна Феттеля определит остальные переходы пилотов в грядущее межсезонье.

«Полагаю, ключи к рынку пилотов в руках Себастьяна. Но в „Ред Булл“ изменений состава пилотов точно не будет. У наших гонщиков полностью закрытые контракты, и нет цены, которая была бы достаточно высока для этих двоих.

Контракт Даниэля закончится в 2019 году, но до него ещё далеко. К тому времени он проведёт с нами пять сезонов, и я уверен, что ближе к сезону-2019 мы начнём переговоры", — приводит слова Хорнера ESPN.