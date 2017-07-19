Хэмилтон: в моих планах нет перехода в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен переходить в «Феррари».

«Этого у меня в планах нет. Когда я пришёл в спорт, я хотел повыступать в двух разных командах и с обеими выиграть. Люди сомневались: „Ты выиграл с “Маклареном», но сможешь ли победить в другой команде?" Рад, что смог.

Я большой поклонник «Феррари», это фантастическая команда, но мне нравится моя нынешняя. Здесь невероятная атмосфера, а над двумя болидами работает 1,8 тыс. человек. Это невероятно", — приводит слова Хэмилтона ESPN.