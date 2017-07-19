Вольф: Хэмилтон ничего не говорил про переход в «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отмёл разговоры о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Ранее такие слухи опроверг и сам гонщик.

«Не знаю, кто говорил о „Феррари“. Точно не сам Льюис и не кто-то в команде. Он сказал, что он фанат „Феррари“, как и все мы, и что за эту команду все мечтают выступать.

Он в отличной команде и пилотирует самую быструю машину на данный момент. Его контракт длится ещё полтора года, а в команде лучшая динамика. Все эти разговоры ко мне отношения не имеют", — цитирует Вольфа ESPN.