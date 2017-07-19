«Уильямс», «Макларен» и «Хаас» провели тесты шин «Пирелли» на 2018 год

Команды Формулы-1 «Уильямс», «Макларен» и «Хаас» провели тесты покрышек «Пирелли» на сезон-2018. Компания получила 25 тестовых дней по ходу сезона, чтобы лучше подготовить свои шины к 2018 году. Все команды согласились принимать в них участие.

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл и резервный пилот «Хааса» Антонио Джовинацци проехали в сумме 103 круга на трассе «Сильверстоун», используя сухую, промежуточную и дождевую резину. Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн проехал 135 кругов на дождевой резине по трассе «Маньи-Кур», сообщает GP Update.