Формула-1 намерена и дальше проводить мероприятия, как в Лондоне

Директор Формулы-1 по маркетингу Шон Братчс остался доволен проведением шоу серии в Лондоне перед Гран-при Великобритании.

«Мои ожидания оправдались. Такое мероприятие трудно провести, и у меня есть длинный список того, что можно сделать лучше в следующий раз. И мы сделаем.

Все приложили свою руку к этому, старались и были уважительны. Проблем не было, и думаю, фанаты ушли с ожиданием того, что Формула-1 может предложить им.

Мы увидим больше подобных мероприятий. Лондон стал отличным примером того, что фанаты могут ждать от Ф-1", — цитирует Братчса Motorsport.