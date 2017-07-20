Хэмилтон: «Мерседес» и «Феррари» сейчас на одном уровне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команда наконец догнала «Феррари» в плане конкурентоспособности болида, что и позволило ему сократить до минимума отставание от лидера чемпионата.



«Я думаю, что у обеих команд есть свои плюсы и минусы, касающиеся темпа. В некоторые уик-энды они немного быстрее нас, в другие уик-энды мы опережаем их. Думаю, что всё зависит от трека.



До этого момента у них был самый сильный болид, именно поэтому они всё ещё на одно очко впереди (Себастьян Феттель опережает Льюиса в личном зачёте на одно очко. — Прим. «Чемпионата»). Но коллективно, как команда, мы возглавляем Кубок конструкторов. Таким образом, мы на уровне», — цитирует Хэмилтона ESPN.