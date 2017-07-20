Хэмилтон: для меня осталось пять-шесть лет в гонках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что видит себя в гонках ещё на протяжении пяти-шести лет, после чего хотел бы заняться чем-то, не связанным с автоспортом. Одним из увлечений британского гонщика является мода.



«У меня осталось пять-шесть лет в моей гоночной карьере, после этого я хотел бы избежать участи комментатора или менеджера», — рассказал Хэмилтон в интервью журналу Interviewmagazine.



На вопрос о том, видит ли он себя в качестве создателя своей собственной линии одежды или чего-то в этом роде, гонщике ответил: «Мне нравится творить в обществе других людей, так что сложно представить свою собственную линию. Но я могу себе представить коллекцию в совместной работе с другими дизайнерами».