Стив Нильсен получил пост спортивного директора Формулы-1

Стив Нильсен назначен на должность спортивного директора Формулы-1. Ранее сообщалось, что он пополнил команду Росса Брауна, однако не уточнялось, в какой роли. О назначении Нильсена сообщил сам Браун, занимающий пост управляющего директора. Нильсен будет работать в автоспортивном подразделении, подчиняясь непосредственно Брауну.



«Я знаю Стива уже много лет и видел его навыки и способности. Его назначение усилит рабочую группу, которую мы выстраиваем для работы с ФИА и командами по вопросам спортивного и технического регламента для следующего этапа развития Ф-1.



Основная ответственность Стива будет связана со спортивными и организационными вопросами. В частности, он будет принимать участие в заседаниях спортивной рабочей группы», — сказал Браун, слова которого приводит F1Today.