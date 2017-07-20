Кубица уверен, что сможет пилотировать болид 2017 года

Польский гонщик Роберт Кубица уверен, что справится с пилотированием болида образца 2017 года. У поляка не вызывает опасений ограниченность движений его правой руки, вызванная травмами, которые были им получены в аварии на ралли в 2011 году.



Ранее появилась информация, что Кубица примет участие в тестах Ф-1 в Венгрии с командой «Рено».



«Различия в основном связаны с прохождением поворотов, но это лишь вопрос привычки и работы. Если другие могут это делать, то я не понимаю, почему я не должен этого сделать. Если у «Рено» хватило смелости и уверенности дать мне шанс испытать себя, давайте скажем, что я могу это сделать. Нужна тренировка и подготовка. Но я знаю, что могу вернуться к тому, каким был прежде. И без ложной скромности могу заявить, что мой уровень в 2010 году был высоким», — цитирует Кубицу Corriere della Sera.

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