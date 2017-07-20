Верляйн надеется на скорый переход в топ-команду

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн надеется, что в последующие несколько лет у него появится возможность оказаться в топ-команде.



На вопрос о том, когда этого можно ожидать, немец ответил: «Надеюсь, скоро. Моя цель — оказаться когда-нибудь в топ-команде, где бы я мог выигрывать гонки и регулярно подниматься на подиум и бороться за чемпионство. Сейчас у меня нет возможности осуществить это. Уик-энды, в которые мы набираем очки, очень особенные для нас, потому что у нас нет машины, позволяющей часто финишировать в топ-10. Только если правильно сойдутся звёзды».