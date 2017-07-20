В «Мерседесе» раскрыли причины проблем с коробками передач

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Элиссон рассказал о причинах, которые привели к проблемам с коробками передач на болидах Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. В Австрии из-за замены КП пять мест на старте потерял Хэмилтон, а в Великобритании по этой же причине на пять стартовых позиций оштрафовали его напарника.



«В прежние времена (до перехода на коробки передач с мгновенным переключением скоростей. — Прим. «Чемпионата») терялось время, пока «выключится» одна передача и «включится» другая.



При плавном переключении скоростей таких потерь по времени не переходит, так как переключение передач происходит практически мгновенно. Но в то же время всё равно уходят какие-то миллисекунды, чтобы замедлить одну передачу и включить следующую. Тогда приходит решение, при котором вращаются шестерёнки сразу двух передач, и это самый жёсткий вариант. Весь вопрос в том, насколько далеко вы можете зайти с таким решением.



На заводе у нас есть тестовые стенды, на которых мы можем смоделировать реальные условия с довольно точной достоверностью. И мы придерживались нашего обычного процесса, чтобы доказать, что более агрессивные настройки переключения скоростей будут работать нормально. Но, несмотря на то что всё здорово выглядело на стенде, наши расчёты не справились с «врагом на трассе», где всё немного по-другому, и перегрузки заставляют масло распределяться внутри коробки немного иначе, чем вы можете смоделировать на динамометре.



Таким образом, мы просто заплатили цену за превышение пределов», — цитирует Элиссона Autosport.