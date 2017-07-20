Мардеев: обнаружили в радиаторе дыру практически с палец

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев рассказал о ходе 12-го этапа «Шёлкового пути», где он оказался быстрейшим в зачёте грузовиков. В общем зачёте Мардеев занимает третью позицию.

«Настоящий рабочий день, было очень много песков. С дюны на дюну, негде разогнаться, «затыков» много, по следам внедорожников сложно ехать. Остановились один раз перезагрузить коробку передач, сбой произошёл. Потом увидели в песках Дмитрия Сотникова, он немного подсел на вершинке, подъехали к нему, выдернули его, потеряли немного. Затем увидели Коломы, который стоял в песках. К сожалению, пробили в каком-то «тычке» радиатор, но по мотору проблем не было, температура была небольшая. Уже на финише увидели, что температура пошла вверх, запах тосола, обнаружили дыру с палец практически», — приводит слова Мардеева пресс-служба «Шёлкового пути».