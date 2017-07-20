Феттель рассказал, что их с Кими мнения о развитии машины иногда расходятся

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что у Кими Райкконена могут быть другие впечатления от болида SF70H и в каком направлении его лучше развивать, однако для команды это выгодно.



«Очевидно, что после нескольких выездов на трассу у него другие впечатления от болида, другие мысли о том, что нужно машине. И он подталкивает развитие немного в другом направлении, но иногда это необходимо.



Я думаю, что для команды лучше иметь два источника, не обязательно соглашаться со всем. Думаю, что по большей части вопросов у нас есть согласие, не во всём. Важно задаваться вопросом, в каком направлении развиваться, что будет лучше для команды», — цитирует Феттеля Crash.