Боттас: главное — долгосрочные отношения с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы заключить с ней долгосрочное соглашение.

«Во-первых, нам надо обсудить это, прежде чем делать объявления и подписывать контракты. Мы приближаемся к середине сезона, скоро наступит августовский перерыв и начнутся нормальные обсуждения. В ближайшие недели вы, конечно, ничего не услышите.

Как я уже говорил, для меня главное — долгосрочные отношения с командой. Нам придётся подождать ещё несколько недель, а там посмотрим. Но моя цель такова", — цитирует Боттаса Crash.