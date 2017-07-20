Хорнер: рассмотрим предложения по Сайнсу, но он имеет значительную цену

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда отпустит Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» только за существенный выкуп. Ранее появилась информация, что испанец перейдёт в «Рено» до Гран-при Венгрии.

«Ничего не изменилось: у Карлоса Сайнса есть контракт с „Ред Булл“, который длится ещё два года. Мы расцениваем его как актив, а актив имеет свою цену. Мы привели его в Ф-1 из Формулы „БМВ“. Активы просто так не раздают.

Если бы кто-то был готов сделать предложение, мы бы его рассмотрели. Но у него была бы значительная цена. К нам никто не обращался. Не знаю, откуда эти слухи", — цитирует Хорнера F1i.