Вольф: у ФИА не было выбора, кроме как ввести «гало»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ФИА решила ввести «гало» в Формуле-1, так как не имела других вариантов. Устройство начнут использовать с 2018 года.

«Полагаю, у ФИА не было выбора, кроме как ввести „гало“. ФИА обязана повышать безопасность, мы изучали разные системы, и ни одна из них по-настоящему не сработала. А „гало“ было единственным, что работало почти правильно. Мне не нравится его внешний вид, но решение принято, и теперь мы должны использовать его наилучшим образом», — приводит слова Вольфа GP Update.