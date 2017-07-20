«Хонда»: при системе токенов мы не смогли бы изменить мотор

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что нынешняя работа компании над мотором была бы невозможна при прошлогодней системе жетонов развития.

«Мы представили новую концепцию силовой установки в этом году. Так что я назвал бы его новым первым годом. Наша цель — развивать концепцию-2017 в 2018 году и, надеюсь, в 2019-м. Вес мотора, центр тяжести и концепция сжигания движутся в ту же сторону, что у других производителей. Будь в действии система токенов, мы не смогли бы изменить всю модификацию мотора к этому сезону и представить спецификации 2 и 3.

Я не считал, скольких токенов это бы стоило, но всё изменить и представить третью спецификацию было бы трудно. Уверен, что мы сокращаем отставание от лидеров, и с этой точки зрения наша скорость развития хороша", — цитирует Хасегаву официальный сайт «Хонды».