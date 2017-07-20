Боттас: мои лучшие обгоны были в Сочи и в Баку, а лучшая гонка — в Мехико

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о лучших моментах карьеры в Формуле-1. Также финн рассказал, с кем из пилотов Формулы-1 он бы никогда не хотел оказаться на необитаемом острове, а кому бы отдал предпочтение.

«Я думаю, что обгон Стролла в конце гонки в Баку был очень хорош. Но должен сказать, что наиболее важный обгон, который был у меня, и потому, наверное, лучший, был на старте гонки в России, когда я прошёл „Феррари“. Лучшей гонкой я считаю выступление в Мехико в 2015 году (финн занял третье место. — Прим. „Чемпионата“).

Самый весёлый напарник по команде? У меня было их всего три, и они все хороши, но Мальдонадо — особенный парень, потому назову Пастора. На необитаемом острове я бы предпочёл оказаться с Кими Райкконеном, мы бы попили пива, но говорили бы не очень много. Я бы никогда не хотел попасть на такой остров с Роменом Грожаном, потому что мне сложно понимать его английский", — приводит слова Боттаса GPUpdate.