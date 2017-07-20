Верляйн: «Заубер» настроен на серьёзные обновления в Венгрии

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал, что в команде ожидают серьёзных обновлений к Гран-при Венгрии, а также поделился общими впечатлениями от текущего сезона.

«Мы настроены на серьёзные обновления на гонку в Будапеште. С точки зрения аэродинамики почти все элементы будут новыми, так что мы должны хорошо прибавить в скорости. Если получаемые нами данные верны, то мы можем значительно продвинуться вперёд.

Что касается лично моих выступлений, то не секрет, что старт сезона был тяжёлым. Приехать в Австралию и не выступить было сложно, также было сложно пропустить гонку в Китае. Гран-при Бахрейна был неплохим, складывалось ощущение, что я ничего и не пропускал. На машине «Заубера» я был очень близок к завоеванию очков. С того момента мы движемся в верном направлении, я два раза финишировал в топ-10. Да, были и сложные гонки, но мы знали, что так и будет", — приводит слова немца NBC Sports.