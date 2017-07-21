Бергер: Сенна и Ферстаппен сделаны из одного теста

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер выразил отношение к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, сравнив того с одним из лучших пилотов в истории чемпионата — Айртоном Сенной.

«В моё время Сенна был лучшим гонщиком, и, возможно, он лучший пилот за всю историю Формулы-1. Сейчас меня поражает Макс Ферстаппен. Его навыки обгонять, особенно на старте гонки, удивляют. Другие пилоты регулярно наносят повреждения болидам, но не Макс. Он и Сенна — сделаны из одного теста.

Также австриец рассказал о своих выступлениях в Формуле-1, заявив, что самым неприятным партнёром по команде для него был Найджел Мэнселл.

«Мэнселл был неплохим напарником, но ему нельзя было довериться. Когда-то он задал мне вопрос, сколько я зарабатываю, я ему ответил. Когда я задал ему тот же вопрос, он почему-то забыл о своём контракте. Лучшие взаимоотношения у меня были с Сенной и Алези. У Жана огромное сердце. Его контроль над машиной был невероятен. В переменчивых погодных условиях он был непобедим. И всё же он не стал чемпионом, думаю, это удивительно и грустно», — приводит слова Бергера F1Today.