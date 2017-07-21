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На ГП Бельгии распроданы билеты на все трибуны благодаря эффекту Ферстаппена

21 июля 2017, пятница. 11:36. Авто

Организаторы Гран-при Бельгии отчитались о рекордных продажах билетов на предстоящую гонку Формулы-1, которые связывают с так называемым эффектом Макса Ферстаппена. Впервые со времён доминирования Михаэля Шумахера в Спа распродали билеты на все трибуны. По словам промоутера Гран-при Бельгии, превышен порог в 250 000 зрителей на уик-энд, чего не было с 2001 года.

«Верно, что все трибуны распроданы не только на воскресенье, но и на весь уик-энд. По просьбе властей и по соображениям безопасности мы вынуждены ограничивать количество проданных билетов. Число зрителей, которого мы уже достигли, превысит 260 000 человек на три дня. «Эффект Макса Ферстаппена» остаётся реальностью. Для нас это гораздо важнее, чем исчезновение Гран-при Германии», — цитирует Мейса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
21 июля 2017, пятница
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