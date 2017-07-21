Джовинацци уверен, что «Феррари» позаботится о его будущем в Ф-1

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци уверен, что команда «Феррари», протеже которой он является, подыщет для него место в Формуле-1 на 2018 год. В Сильверстоуне он провёл свою первую пятничную практику за рулём болида команды «Хаас», которая является партнёром «Феррари».



«Конечно же, целью является получение места в гоночном болиде. Но сейчас я сосредоточен на своих текущих задачах в семи пятничных тренировках, которые у меня будут.



Попасть в Ф-1 действительно сложно. Доступно всего 20 мест, это не футбол. Это мой первый год работы с «Феррари», и они действительно хорошо стараются, я им доверяю. Они знают, что могут сделать для меня.



Теперь время сосредоточиться на том, что они дали мне в этом году — семь свободных пятничных тренировок. Потом мы увидим, что случится в следующем году. Всё может произойти. Надеюсь, я найду место на следующий год», — цитирует Джовинацци Autosport.