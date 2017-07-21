Хюлькенберг: в Венгрии ошибка в одном повороте заставит помучиться и в других

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии, выделив сложности «Хунгароринга».

«Мне нравится Венгрия. Здесь отличный Гран-при. Трасса очень техничная с большим количеством поворотов, комбинация которых следует одна за другой. Ощущение, что все комбинации взаимосвязаны, ошибка в одном повороте заставит помучиться и в других.

С физической точки зрения трасса также тяжёлая для пилотов. Она очень требовательная, и здесь нет времени для какой-то паузы. Так что Гран-при Венгрии в этом плане самый тяжёлый в сезоне. Что касается самого Будапешта, то вся эта архитектура делает его особенным. О еде знаю, что у них очень популярен гуляш. В общем, это очень красивая и интересная страна.

Выступление в Сильверстоуне? Я был им очень доволен. Уик-энд был хорош. Новое днище помогло нам сделать шаг вперёд. Мы смогли трансформировать хорошую стартовую позицию в сильный результат. Мы получили вознаграждение в виде очков, что важно и для меня, и для команды. Сейчас пришло время перезагрузки и гонки в Венгрии", — приводит слова немца пресс-служба «Рено».