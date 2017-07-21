Магнуссен: цель «Хааса» — седьмое место

Датский пилот Кевин Магнуссен считает, что, невзирая на довольно конкурентную борьбу с командами, идущими впереди, «Хаасу» стоит сосредоточиться на борьбе за седьмое место в общем зачёте.

«Я думаю, что седьмое место — наша реальная цель. Шестое станет огромным достижением, ну а завоевание пятого места и вовсе чем-то невероятным. Так что седьмое место — наша цель, и это тоже не будет слишком просто.

Я думаю, мы улучшили наши знания относительно болида, в плане настроек мы также чувствуем себя комфортно. Мы получаем всё больше и больше информации. Мы должны работать над нашими слабостями и превращать слабые уик-энды во что-то лучшее", — приводит слова датчанина GPUpdate.

После 10 этапов чемпионата мира «Хаас» занимает в общем зачёте седьмое место, имея в активе 29 очков. На пятом месте расположился «Уильямс» (41 очко), шестое у «Торо Россо» (33 балла), а на восьмом месте, отставая от «Хааса» всего на 3 очка, идёт «Рено».