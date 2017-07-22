«Хэнкук»: Moscow Raceway отличается довольно непростым для шин характером

В преддверии гонки DTM в Москве гоночный инженер компании «Хэнкук» Томас Бальтес, занимающейся поставкой шин для серии, отметил, что здешняя трасса оказывает большую нагрузку на резину.

«Трасса Moscow Raceway отличается довольно непростым для шин характером, поскольку нагрузка на них велика, и особенно это проявляется в поворотах 4,12 и 14. Последний поворот тоже со своим характером: ему предшествует длинная прямая, на которой резина может остыть, так что в 15-м повороте легко допустить ошибку на торможении, а это испортит выход на стартовую прямую и начало нового круга. Но в целом российская трасса не самая сложная в календаре для покрышек DTM.



Пилотам будет чуть сложнее, поскольку в этом сезоне введён запрет на „грелки“ для шин и преимущество окажется у того, кто сможет лучше остальных адаптироваться к новым условиям и характеру Moscow Raceway. Решающего преимущества нет ни у одной марки, ни у одного гонщика, поскольку ситуация меняется от трассы к трассе», — передаёт слова Бальтеса корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.