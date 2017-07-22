Палмер: полоса неудач когда-то должна завершиться

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии, в очередной раз выразив надежду на то, что в этот раз ему будет сопутствовать удача.

«Мне нравится Будапешт. С ним у меня связаны приятные воспоминания, например, победа в GP-2 в 2013 году. Здешняя трасса отличается от многих других медленными поворотами. Здесь сложно обгонять и очень важно найти нужный ритм. В целом здесь весело выступать, надеюсь, что смогу прервать серию неудач и у меня получится набрать очки.

Как я собираюсь это сделать? Я сжёг свои несчастливые трусы, а вообще-то я не суеверный. Но когда-то эта полоса неудач должна завершиться.

Что касается гонки в Сильверстоуне, то я был очень расстроен тем, что не смог стартовать. Я просто не мог поверить в это. Тем более это была домашняя гонка и я чувствовал поддержку болельщиков. Но было и положительное. У меня был хороший квалификационный темп, и мне удалось пройти достойный круг, показав один из лучших результатов в сезоне. Кроме того, во время первой практики я испытал новое днище, которое мне понравилось, и я рад, что буду с ним работать в Венгрии. Гонка Нико показала, какое преимущество оно даёт. Мы выглядели конкурентоспособными и опережали наших соперников, надеюсь, что это случится и в Венгрии", — приводит слова британца пресс-служба «Рено».